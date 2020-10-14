В Карабахе обнаружили обломки израильской тяжелой ракеты

Армянские военные обнаружили в зоне конфликта в Нагорном Карабахе обломки реактивного снаряда, который, предположительно, является тяжелой ракетой EXTended Range Artillery (EXTRA) израильского производства. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Подобными 306-миллиметровыми ракетами с инерциальной навигационной системой и GPS оснащаются реактивные системы залпового огня (РСЗО) Lynx («Рысь») Extra, которые производятся израильской компанией Israel Military Industries. По данным канала, Азербайджан приобрел данное вооружение несколько лет назад.

Дальность поражения Lynx достигает 150 километров. РСЗО может комплектоваться ракетами разного калибра: 122-миллиметровыми ракетами «Град» с дальностью полета от 20 до 40 километров в количестве 40 штук, 160-миллиметровыми LAR-160 или ACCULAR с дальностью полета до 45 километров в количестве 26 штук или восемью 306-миллиметровыми EXTRA с дальностью полета до 150 километров. Могут использоваться и снаряды различных типов: зажигательные, осколочно-фугасные, осветительные, дымовые и кассетные.

В настоящее время Lynx в различных модификациях состоит на вооружении армий Азербайджана, Аргентины, Венесуэлы, Грузии, Израиля, Казахстана, Румынии и Чили.

Ранее сообщалось, что с начала конфликта в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) нашли почти 700 неразорвавшихся снарядов. В частности, на улицах города были обнаружены элементы зарядов турецких РСЗО T-300 Kasirga («Ураган»).

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан, которые 30 лет ведут спор за эту территорию, обвинили друг друга в провокациях. Спустя почти две недели, 9 октября, министры иностранных дел двух стран провели в Москве переговоры при посредничестве России. 10 октября в 12:00 было объявлено перемирие, но противники обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.