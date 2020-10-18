Появилось видео поражения Корейского Зомби на турнире UFC

Южнокорейский боец смешанного стиля (MMA) Чон Чхан Сон, известный под прозвищем Корейский Зомби, проиграл американцу Брайану Ортеге в главном бою турнира UFC Fight Island 6. Видео появилось у правообладателя.

Поединок прошел на «Бойцовском острове» в Абу-Даби и продлился все пять раундов. По итогам победу единогласным решением судей одержал Ортега. Для американца это 15-я победа в смешанных единоборствах при одном поражении. На счету корейца 16 побед и шесть поражений.

В марте Сон вместе с другом, музыкантом Джеем Парком присутствовал на одном из турниров UFC. По словам корейца, находившийся в зале Ортега ударил его товарища, пока спортсмен вышел в туалет. Инцидент стал причиной вызова американца на бой.