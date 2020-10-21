Раскрыта причина смерти протоиерея Дмитрия Смирнова

Протоиерей Дмитрий (Смирнов) умер от хронической болезни, которая была у него давно. Причину смерти священнослужителя раскрыл председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей Федор Лукьянов, передает ТАСС.

Лукьянов добавил, что заболевание Дмитрия не связано с коронавирусом. Священнослужитель заразился им в мае, но выздоровел менее чем через две недели.

О смерти протоиерея Дмитрия Смирнова стало известно утром 21 октября, ему было 69 лет. Он возглавлял комиссию по вопросам семьи, защиты материнства и детства, но в августе его освободили от должности по состоянию здоровья, после чего он стал почетным председателем.

Протоиерей Дмитрий часто делал неоднозначные заявления. Он назвал ядерное оружие «замечательным изобретением», а традицию освящать его — спасением русского народа, его культуры и храмов. В пандемию коронавируса священнослужитель призывал россиян просить милостыню в самоизоляции, но не в виде денег, и посоветовал «не искать трагедию там, где ее нет». Позднее он заявил, что ситуация помогла людям проявить лучшие качества и стать менее эгоистичными.