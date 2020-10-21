Умер протоиерей Дмитрий Смирнов

Бывший председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, детства и материнства, протоиерей Дмитрий (Смирнов) умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщил секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский в своем Telegram-канале.

Рулинский написал, что епископ Пантелеимон совершил панихиду по Дмитрию в Южно-Сахалинске. «Царствие небесное дорогому батюшке», — добавил секретарь. Он не уточнил причину смерти Дмитрия.

29 сентября сообщалось, что протоиерей Дмитрий попал в реанимацию. Священник, сотрудник скорой помощи Федорит Сенчуков, указал, что причиной стал не коронавирус. Как писал Telegram-канал Mash, у Дмитрия диагностировали заболевание головного мозга.

В начале мая Дмитрий, заявлявший о пользе эпидемии коронавируса и призывавший россиян просить милостыню в самоизоляции, заразился им и попал в больницу. Он выздоровел менее, чем через две недели.

В конце августа Дмитрия освободили от должности председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты, материнств и детства – решение связали с состоянием его здоровья. Синод РПЦ выразил протоиерею благодарность за его работу и пообещал сделать его почетным председателем.

Протоиерей Дмитрий известен своими неоднозначными высказываниями. Так, он назвал ядерное оружие «замечательным изобретением», выразив уверенность, что Россия до сих пор существует благодаря этому оружию. Он также утверждал, что российским девочкам надо не ходить в школу, а учиться будущему материнству. В феврале священнослужитель назвал гражданских жен «бесплатными проститутками» и временной утехой мужчин. После критики он объяснился, заявив, что его слова исказили. Как объяснил протоиерей, он имел в виду, что мужчины бросают подруг или не готовы жениться на них, и назвал их «национальной катастрофой».