Сергей Лазарев показал кольцо на пальце и заинтриговал поклонников

Российский певец Сергей Лазарев показал в сторис в Instagram свою руку с обручальным кольцом на безымянном пальце, чем заинтриговал своих поклонников.

На опубликованной видеозаписи исполнитель продемонстрировал руку с кольцом из белого золота на пальце. При этом певец загадочно улыбался, никак не прокомментировав такой жест. В других сторис Лазарев поделился видео со съемок своего нового клипа.

Часть подписчиков предположила, что певец намерен жениться в ближайшее время и принялась его поздравлять. Некоторые скептически предположили, что кольцо — всего лишь часть антуража для съемок клипам и сочли, что не стоит воспринимать серьезно данный жест исполнителя.

В сентябре 2019 года Лазарев показал фотографию годовалой дочери, которую ранее скрывал от общественности. Тогда же исполнитель выступил на передаче «Секрет на миллион», где рассказал, что год назад во второй раз стал отцом. Дочь Анну родила та же женщина, что ранее родила Никиту Лазарева, первого ребенка артиста.