Омбудсмен ответила на жалобы россиянок из пансионата на стерилизацию

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова ответила на слова россиянок из Уктусского пансионата, пожаловавшихся на принуждение их к стерилизации. Об этом сообщает ТАСС.

По словам омбудсмена, стерилизация постоялиц учреждения прекращена после проверки в 2016 году, с того момента не было ни одного случая. «Было обращение, мы его проверили, провели круглый стол с Министерством социальной политики и договорились, что мы эту практику завершаем», — сказала Мерзлякова.

Она отметила, что правоохранители должны дать правовую оценку случаям, о которых сообщили женщины, проживающие в пансионате. Мерзлякова заметила, что сейчас существует «достаточно методов контрацепции, чтобы прибегать к [методам] "каменного века"».

17 октября в сети был опубликован рассказ жительницы Уктусском пансионата в Свердловской области Людмилы Гусевой, которая сообщила, что ее насильно стерилизовали, угрожая отправить в психоневрологический интернат. Она больше десяти лет жила в учреждении, процедуру провели в 2008 году. Женщина дееспособна, работала уборщицей, во время отпуска уехала к друзьям и записала обращение. В публикации говорилось о еще нескольких пострадавших женщинах с инвалидностью, которые жили в пансионате после детского дома. По неподтвержденной информации, одна из стерилизованных пациенток умерла.