Пушкина обратилась в Генпрокуратуру по поводу принуждения женщин к стерилизации

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат и телеведущая Оксана Пушкина обратилась в Генпрокуратуру по поводу ситуации с принуждением женщин к стерилизации в Уктусском пансионате для инвалидов. Об этом она заявила РИА Новости в понедельник, 19 октября.

«Ситуация с принудительной стерилизацией женщин в Уктусском пансионате вопиющая! В свою очередь я сделала запрос в Генеральную прокуратуру и держу эту ситуацию на контроле», — сказала Пушкина.

Она также отметила, что поддерживает связь с уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой, которая занимается произошедшим. «Это один из лучших омбудсменов страны. Поэтому я уверена, что она доведет дело до конца и во всем разберется», — заключила депутат.

17 октября в сети был опубликован рассказ жительницы пансионата Людмилы Гусевой, которая сообщила, что ее насильно стерилизовали, угрожая отправить в психоневрологический интернат. Она больше десяти лет жила в учреждении, процедуру провели в 2008 году. Женщина дееспособна, работала уборщицей, во время отпуска уехала к друзьям и записала обращение. В публикации говорилось о еще нескольких пострадавших женщинах с инвалидностью, которые жили в пансионате после детского дома. По неподтвержденной информации, одна из стерилизованных пациенток умерла.