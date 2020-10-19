Муж россиянки из пансионата для инвалидов описал детали ее стерилизации

Владимир, муж одной из стерилизованных россиянок из Уктусского пансионата, рассказал, что женщину отвезли на операцию в то время, когда он был в ЗАГСе и хотел узаконить их отношения. Об этом сообщает издание Baza.

Анна Бахтеева забеременела от него в 2016 году, когда пара еще не состояла в браке. Он знал о том, что происходит в пансионате для инвалидов, и поэтому поспешил в ЗАГС, чтобы подать заявление на регистрацию брака. Однако во время отсутствия Владимира в комнату Бахтеевой явились врачи и увезли ее на аборт, вместе с которым провели стерилизацию.

«Постучался Юрий Николаевич и говорит: "Аня, поехали в больницу"», — рассказал мужчина пострадавшей. Женщине, по словам Владимира, пришлось принудительно подписывать согласие на проведение операции, поскольку сотрудники психоневрологических интернатов (ПНИ) угрожали и шантажировали. «Мне было деваться некуда, подписала», — отметила Бахтеева.

Ранее директор пансионата Ирина Верхоланцева говорила, что с 2006 года хирургическую процедуру в больнице сделали 15 женщинам, четыре из них были недееспособными. Россиянки давали согласие на операцию.

О стерилизации жительниц российских ПНИ стало известно в 2019 году. Женщин заставляли делать аборты в случае беременности, отнимали детей и принудительно стерилизовали. Если в интернате у пары рождались дети, то их забирали, а родителей заставляли отказаться от ребенка.