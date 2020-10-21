Призыв российского мэра выгонять из транспорта пассажиров без масок пояснили

Пресс-секретарь мэра Екатеринбурга Александра Высокинского Анатолий Карманов пояснил призыв главы города, заявившего, что жители могут выгонять людей без масок из общественного транспорта. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, эта информация не соответствует действительности. Как глава города может призывать выгонять кого-то без масок и перчаток из общественного транспорта? Это не так», — сказал Карманов.

Пресс-секретарь пояснил, что Высокинский лишь просил горожан «проявить сознательность и гражданскую позицию, соблюдать масочный режим», а его фраза была вырвана из контекста беседы.

Во вторник, 20 октября, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в эфире E1.RU заявил, что пассажиры общественного транспорта могут сами выталкивать из салона людей без масок. «Можно и нужно [выгонять людей без масок из автобусов]. Все видят увеличение количества заболевших. Все понимают, что это может привести к новому режиму ограничений», — сказал политик.