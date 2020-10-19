Медицинский блогер из России раскрыл правильный способ ношения маски

Блогер Филипп Кузьменко, специализирующийся на медицинской тематике, раскрыл правильный способ ношения защитной маски вместе с очками. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

По словам Кузьменко, защититься от запотевания очков можно с помощью специального спрея-антифога. Другой вариант — носить респиратор и плотно прижимать его к носу, чтобы при выдохе воздух не уходил вверх, а шел через клапан.

«Я бы советовал людям, которые носят очки, носить респиратор, тогда им будет проще», — поделился Кузьменко. Он добавил, что если нет респиратора, то можно использовать одноразовую медицинскую маску: нужно завернуть внутрь ее верхний край, на котором расположена гибкая алюминиевая вставка.

Блогер также посоветовал людям периодически снимать маску, потому что ее длительное ношение может спровоцировать боль в ушах, которые не привыкли к дополнительной нагрузке.

15 октября в Москве ужесточили контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в транспорте. Гражданам без средств индивидуальной защиты не позволят совершить поездку, даже если они оплатили проезд.