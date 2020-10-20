В Госдуме предложили разрешить проводить митинги в масках

Депутаты от ЛДПР внесли в Государственную Думу законопроект, которым предлагается разрешить ношение масок на митингах. Об этом сообщает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, во время проведения митингов их участники должны иметь возможность воспользоваться средствами индивидуальной защиты. Поэтому один из авторов инициативы предлагает прописать исключение из нынешних правил для случаев, «когда нахождение в масках при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации является обязательным». Он отметил, что использование средств защиты значительно снижает риск заражения коронавирусом и может стать обязательным требованием на многие годы.

Согласно действующему законодательству, организатор митинга обязан требовать от участников не скрывать свое лицо, а за ношение маски или средств маскировки, которые затрудняют установление личности, гражданин может быть удален с территории проведения мероприятия.

Ранее сообщалось, что пассажиров без средств индивидуальной защиты не будут пускать в московский транспорт, даже если поездка была оплачена. Соответствующее предписание поступило из Роспотребнадзора. В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы рассказали, что контроль за масочно-перчаточным режимом в транспорте будет усилен — проверки станут чаще, в них будут участвовать правоохранительные органы.