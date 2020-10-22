Россияне забыли внешний вид денег

Из-за популярности безналичных расчетов россияне стали забывать внешний вид бумажных денег. Об этом свидетельствует онлайн-опрос в Instagram Райффайзенбанка, говорится в пресс-релизе на сайте кредитной организации.

Только 39 процентов указали, что на 50-рублевой купюре изображен Санкт-Петербург. Астрахань там «запомнили» 24 процента, Ярославль — 21 процент, а Хабаровск — 16 процентов. Еще меньше, 18 процентов, верно ответили на вопрос, сколько лошадей (четыре, это квадрига Большого театра) находится на купюре в 100 рублей.

На купюре в 500 рублей 39 процентов знали, что Петр Первый держит трость, а не саблю или бинокль. Лишь 18 процентов заметили дерево на обратной стороне 1000 рублей, а количество пароходов на банкноте в 2000 рублей угадали 39 процентов.

Вместе с тем уверены в том, что помнят, как выглядят деньги, 62 процента опрошенных. Всего в исследовании поучаствовали 2,5 тысячи человек, среди них было примерно поровну мужчин и женщин (48 процента и 52 процента соответственно). Преимущественно (42 процента) респонденты — жители Москвы в возрасте 25-44 года.

На прошлой неделе Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от использования наличных денег, поскольку те могут стать источником распространения вируса.