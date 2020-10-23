Российских ипотечников подсчитали

Общее число ипотечных заемщиков в России — 7-10 миллионов человек. Такие данные привел старший аналитик международного рейтингового агентства Moody's Петр Паклин в ходе пресс-брифинга в пятницу, 23 октября.

Эксперт отметил, что точная информация о числе ипотечников в России ранее не публиковалась, но, по его личной оценке, в стране в настоящее время 7-10 миллионов таких заемщиков (при численности населения в 146 миллионов человек это меньше 10 процентов). «В месяц выдается примерно 100-150 тысяч [жилищных] кредитов. В год, может быть, появляется приблизительно 1,5 миллиона новых ипотечных заемщиков», — подсчитал Паклин. Он добавил, что средний «срок жизни» ипотечного кредита в России — семь-восемь лет.

По мнению аналитика, у ипотечников «не все так плохо» с доходами по сравнению со «среднестатистическим россиянином». «Нет никакого противоречия в данных по располагаемым доходам населения и тем, что люди берут ипотеку», — подчеркнул он.

Ранее в октябре Центробанк напомнил о падающих доходах российских ипотечников. Заместитель председателя банка Ольга Полякова заявила, что необходимо очень взвешенно подходить к росту долговой нагрузки физических лиц.

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