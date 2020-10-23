На двух линиях метро в Москве впервые введут скидки

В Москве на двух линиях метро впервые введут скидки на поездки вне часа пик. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Собянина, скидка составит 50 процентов. Она будет действовать со 2 ноября для пассажиров любых станций Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий с момента открытия до 07:15 и с 8:45 до 9:15.

Мэр уточнил, что это первый пилотный проект в России, он продлится до 2 июля 2021 года. Таким образом власти рассчитывают снизить нагрузку на метро в час пик и улучшить ситуацию с соблюдением социальной дистанции.

15 октября сообщалось, что в Москве пассажиров без масок и перчаток не будут пускать в общественный транспорт даже если поездка была оплачена. В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы объяснили, что соответствующее предписание поступило из Роспотребнадзора. Там добавили, что проверки станут чаще, в них будут участвовать правоохранительные органы. 19 октября Собянин объявил, что послаблений в контроле соблюдения масочного режима в столичном транспорте не планируется.