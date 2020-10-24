В Минздраве подсчитали россиян с лишним весом

Главный внештатный эндокринолог Минздрава России, академик РАН Иван Дедов заявил, что как минимум 42 миллиона россиян имеют лишний вес. Он раскрыл результаты «скромных подсчетов» на заседании Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере, передают «Известия».

Дедов рассказал, что есть также люди с метаболическим синдромом или состоянием между сахарным диабетом и ожирением. В эту группу входят и абдоминальное ожирение, и гипертензия, а также нарушение углеводного обмена на грани критериев сахарного диабета.

Такие проблемы насчитываются у 19 миллионов человек. По словам Дедова, из этих категорий люди могут выйти в здоровые.

Ранее в октябре Роспотребнадзор подсчитал россиян с лишним весом. Выяснилось, что почти у половины мужчин и более трети женщин наблюдается избыточная масса тела. Среднестатистический житель страны потребляет калорий больше, чем тратит. Многие россияне злоупотребляют солью, превышая норму более чем в два раза, сахаром и жирами.