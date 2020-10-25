Роналду поздравил Нурмагомедова с победой над Гейджи

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в Instagram поздравил российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова с победой над американцем Джастином Гейджи на турнире UFC в Абу-Даби.

«Поздравляю, брат. Твой отец гордится тобой», — написал Роналду, прикрепив скриншот с Нурмагомедовым в октагоне.

Нурмагомедов победил Гейджи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе 24 октября. Поединок завершился во втором раунде после того, как россиянин «задушил» соперника. После этого Нурмагомедов объявил об уходе из спорта, заявив, что хочет больше времени проводить с семьей.

Нурмагомедов познакомился с Роналду в Instagram в январе 2018-го. В феврале того же года спортсмены встретились и обменялись подарками.