Глава UFC рассказал о переломе Нурмагомедова перед боем с Гейджи

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал о травме россиянина Хабиба Нурмагомедова за три недели до поединка с Джастином Гейджи. Слова функционера прозвучали в ходе пресс-конференции после турнира UFC 254, передает ТАСС.

Уайт подчеркнул, что поединок был на грани срыва из-за перелома ступни Нурмагомедова. 32-летний россиянин получил травму в ходе подготовки к бою и лежал в больнице.

Ранее Нурмагомедов одержал победу над Гейджи и удержал пояс чемпиона UFC в легком весе. После поединка он объявил о завершении карьеры и попросил руководство промоушена дать ему первое место в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий.

Победа над Гейджи стала 29-й в карьере Нурмагомедова и третьей в статусе чемпиона. Он завершил схватку досрочно во втором раунде, применив удушающий прием.