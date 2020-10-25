Петр Ян отреагировал на победу Нурмагомедова

Чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян отреагировал на победу соотечественника Хабиба Нурмагомедова в бою против американца Джастина Гейджи. Его слова приводит ТАСС.

Ян заявил, что Нурмагомедов одержал победу благодаря классу, в частности работе в стойке и разнообразии атак. По словам спортсмена, его удивило, что поединок завершился так быстро. «Когда Хабиб начал прессинговать, Гейджи начал уставать. Да, Хабиб пропускал некоторые удары, но ничего критичного там не было, была задача давить», — посчитал он.

Нурмагомедов победил Гейджи и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе 24 октября. Поединок, который возглавил турнир UFC 254 на бойцовском острове Яс в Абу-Даби, завершился во втором раунде, когда россиянин «задушил» соперника. После этого Нурмагомедов объявил об уходе из спорта.

Нурмагомедов занимает вторую строчку в рейтинге лучших бойцов организации. Он одержал 29 побед в 29 поединках.

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