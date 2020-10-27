Президент «Барселоны» ушел в отставку

Президент каталонской «Барселоны» Жозеп Бартомеу ушел в отставку. Об этом он сообщил на пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте команды.

Функционер подал в отставку вместе с советом директоров. Соответствующее решение было принято после заседания руководителей каталонцев, прошедшего 27 октября. Причиной отставки стал вотум недоверия, вынесенный президенту.

Летом этого года игроки команды потребовали, чтобы функционер организовал досрочные президентские выборы, которые были запланированы на лето 2021 года. По мнению футболистов, беспорядок в руководстве «Барселоны» привел к неудачам в играх команды.

57-летний Бартомеу занимал пост президента в «Барселоне» с 2014 года. Под его руководством клуб стал победителем Лиги чемпионов, четыре раз выиграл чемпионат страны и Кубок Испании.

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