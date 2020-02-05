Конфликт Месси с руководством «Барселоны» получил продолжение

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу отреагировал на конфликт между спортивным директором клуба Эриком Абидалем и нападающим команды Лионелем Месси. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации издания, Бартомеу попытался исправить ситуацию, поговорив с Абидалем и Месси по телефону. Глава команды считает, что увольнение функционера не улучшит ситуацию.

О конфликте Месси и Абидаля стало известно ранее 5 февраля. Отмечалось, что футболист остался недоволен критикой Абидаля в адрес бывшего главного тренера команды Эрнесто Вальверде.

«Барселона» рассталась с Вальверде 14 января. Решение о расторжении контракта с тренером было принято по обоюдному согласию сторон. Новым главным тренером сине-гранатовых был назначен Кике Сетьен.

Вальверде возглавил клуб летом 2017 года. Он дважды привел «Барселону» к победе в чемпионате Испании. В Лиге чемпионов клуб в сезоне-2017/2018 вылетел в четвертьфинале, уступив итальянской «Роме» по сумме двух встреч (4:1; 0:3). В прошлом сезоне «Барселона» выбыла в полуфинале турнира, проиграв английскому «Ливерпулю» (3:0; 0:4).

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