Игроки «Барселоны» выдвинули требования руководству клуба

Игроки каталонской «Барселоны» выдвинули требования руководству клуба. Об этом сообщает AS.

По информации издания, футболисты посчитали, что клубу необходимы изменения. Они хотят, чтобы нынешний президент клуба Жозеп Бартомеу организовал досрочные президентские выборы, которые были запланированы на лето 2021 года. По мнению игроков, беспорядок в руководстве «Барселоны» привел к разгромному поражению от «Баварии» в Лиге чемпионов (2:8).

Кроме того, игроки заявили, что клубу нужен новый тренер, знающий «Барселону». На этом посту они хотят видеть бывшего игрока сине-гранатовых Хави, ныне возглавляющего катарский «Аль-Садд».

14 августа «Барселона» впервые в истории пропустила восемь мячей в рамках Лиги чемпионов. Поражение от «Баварии» лишило каталонцев шанса на завоевание трофея в нынешнем сезоне: «Барселона» упустила лидерство в чемпионате Испании, а также не сумела пробиться в полуфинал Кубка Короля. После этого руководство клуба заявило, что планирует избавиться от нынешнего главного тренера команды Кике Сетьена.