Нурмагомедов показал фото перелома перед боем с Гейджи

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов показал фото перелома пальца ноги, который он получил накануне поединка с американцем Джастином Гейджи. Публикация доступна в сторис Instagram россиянина.

32-летний Нурмагомедов показал фотографию рентгеновского снимка, где видны последствия травмы пальца. Россиянин также отметил, что фотография сделана 7 октября. Поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) состоялся 24 октября.

В ходе пресс-конференции после UFC 254 глава промоушена Дэйна Уайт признался, что представители команды Нурмагомедова сообщили об этой травме. Функционер отметил, что UFC повезло, что бой Нурмагомедова и Гейджи состоялся.

24 октября Нурмагомедов досрочно завершил схватку с Гейджи. Россиянин применил удушающий прием «треугольник». После боя он объявил, что завершает карьеру в MMA.

В активе Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках. На его счету три успешных защиты титула.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



