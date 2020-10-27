Пенсионный фонд потратит сотни миллионов рублей на новые офисы

Пенсионный фонд России (ПФР) планирует потратить более 706 миллионов рублей на приобретение новых офисов по всей стране, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к проекту бюджета ПФР на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы.

Помещения, в частности, будут куплены в Свердловской, Курганской областях и в Крыму. Параметры приобретаемых офисов не уточняются. Кроме того, в 2021 году бюджетная организация потратит 115 миллионов рублей на обучение сотрудников.

Ранее, в сентябре, стало известно, что в 2021 году расходы федерального бюджета России на выплату пенсий в рамках государственного обеспечения сократят на 2,5 триллиона рублей. Тогда же выяснилось, что размер «дыры» в бюджете Пенсионного фонда в будущем году станет рекордным за последние пять лет. Дефицит бюджета ПФР составит 295 миллиардов рублей и будет покрыт за счет собственных накоплений за предыдущие периоды, хранящихся на счетах в Казначействе.

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