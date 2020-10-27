Россияне назвали самую раздражающую рекламу

Россияне назвали рекламу, которая затрагивает их личное пространство, а именно телефонные звонки, самой раздражающей. Об этом свидетельствуют данные исследования международной консалтинговой компании Deloitte «Медиапотребление в России — 2020», сообщает РИА Новости.

Отмечается, что граждане лояльно относятся к наружной рекламе (11 процентов респондентов), а также к поисковой рекламе и рекламе в печатных СМИ (по шесть процентов).

При этом индекс лояльности значительно ниже в отношении рекламы в социальных сетях (минус три процента опрощенных), на сайтах (минус четыре процента), при мобильной рассылке ( минус девять процентов) и рассылке по электронной почте (минус шесть процентов респондентов). Хуже всего россиянами воспринимается реклама по телефону (минус 26 процентов).

Опрос проводился в июне текущего года, его участниками стали 1,6 тысячи человек.

В январе представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) раскрыли методы борьбы с нежелательной рекламой по телефону. По словам экспертов, сперва необходимо убедиться, что человек не давал разрешение на получение СМС-рассылки или телефонных звонков от той или иной организации. Такие положения могут содержаться в договорах с компаниями и нередко остаются незамеченными заключающими их пользователями услуг. Если человек убедился в том, что он не давал согласия на телефонную рекламу, он вправе потребовать от ее распространителя прекратить рассылку или звонки. Если этого не происходит, абоненту следует обратиться в УФАС.

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