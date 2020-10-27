Российский хоккеист рассказал о последствиях коронавируса у игроков

Хоккеисты петербургского СКА, перенесшие коронавирус, в первое время после выздоровления задыхались на льду. О последствиях у игроков клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассказал нападающий армейцев Антон Бурдасов, его слова приводит РИА Новости.

«Вы знаете, что нас затронула пандемия, мы долго не могли прийти в себя — задыхались, были в плохой физической форме. Но, как показал сегодняшний матч, это прошло. Все, кто болел коронавирусом, знают, что до полутора месяцев потом тяжело дышать, хотя по медицинским показаниям все нормально. Сейчас это отступило, ребята продышались, вирус покинул организм», — рассказал Бурдасов.

СКА в понедельник на своем льду обыграл омский «Авангард» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Ранее СКА был вынужден провести несколько матчей преимущественно молодежным составом. Как заявлял вице-президент клуба Роман Ротенберг, во время карантина на больничном одновременно находились 60 хоккеистов системы СКА.

В сентябре тридцать игроков клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» заразились коронавирусом. Тогда «Локомотив» ушел на карантин, так как возможности заменить основной состав команды на молодежный не было.