30 игроков одного клуба КХЛ заразились коронавирусом

Тридцать игроков клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» заразились коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе ярославского клуба заявили, что такой результат показало тестирование внутри команды. Отмечается, что «Локомотив» уходит на карантин, так как возможности заменить основной состав команды на молодежный нет. В команде добавили, что не могут участвовать в ближайших матчах КХЛ из-за угрозы заражения соперников, а также болельщиков и судей.

КХЛ засчитала техническое поражение ярославцам в матче с китайским «Куньлунем», который должен был состояться 21 сентября. Для «Куньлуня» победа в несостоявшейся встрече стала первой в текущем сезоне лиги.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав восемь очков в пяти встречах. Лидирует петербургский СКА с 13 очками.

Минувший сезон КХЛ был досрочно прекращен из-за пандемии коронавируса. Из-за угрозы развития пандемии многие спортивные соревнования были отменены или перенесены. В частности, Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу перенесены на следующий год.