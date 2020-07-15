Китайский клуб КХЛ решил проводить домашние матчи в Мытищах

Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар» решил проводить домашние матчи на подмосковной «Арене Мытищи». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу команды.

Клуб уже достиг принципиальной договоренности с руководством лиги и ледового дворца. Кроме того, в переезде заинтересованы хоккеисты «Куньлуня». Сейчас команде предстоит «произвести ряд действий по официальному оформлению отношений и подготовке арены к регулярному чемпионату КХЛ». Планируется, что «Арена Мытищи» станет для «Куньлуня» домашней на весь сезон-2020/21.

Китайская команда появилась в КХЛ в 2016 году. «Куньлунь» провел в лиге четыре сезона. Клуб, принимавший соперников в Пекине и Шэнчжене, один раз выходил в плей-офф, вылетев в первом раунде.

Минувший сезон КХЛ был досрочно прекращен из-за пандемии коронавируса. Следующий чемпионат планируется начать 2 сентября.