Албанская модель помечтала о случайном звонке Роналду

Албанская модель Эрьона Сулеймани помечтала о встрече с португальским нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Об этом она рассказала panorama.com.al.

По словам девушки, она считает португальца самым привлекательным футболистом планеты. Сулеймани призналась, что не смогла бы устоять, если бы Роналду «случайно ей позвонил».

Также в интервью Сулеймани подчеркнула, что ни с кем не встречается. Раньше у девушки были отношения с швейцарским футболистом Блеримом Джемайли.

Невеста Роналду — испанская модель Джорджина Родригес. В ноябре 2017-го у пары родилась дочь Алана Мартина. Вместе Роналду и Родригес воспитывают четверых детей. Помимо Аланы Мартины это старший сын Роналду Криштиану-младший и близнецы Ева и Матео. В прошлом португалец встречался с моделью из России Ириной Шейк.

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