Netflix снимет сериал о неизвестной части жизни Бэкхемов

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бэкхем подписал контакт на 16 миллионов фунтов стерлингов (более 1,6 миллиарда рублей) со стриминговым сервисом Netflix на съемки сериала о неизвестной публике части жизни спортсмена и его семьи. Об этом пишет The Sun.

В проекте будут использованы семейные архивные кадры и фотографии, показывающие взлет звезды британского футбола. Видное место в картине займет и его жена Виктория, история любви пары будет рассказана с момента первых ухаживаний до наших дней. Покажут в сериале и четырех детей пары, знаменитых друзей Бэкхема и его бывших товарищей по команде.

Для создания сериала будут использованы домашние архивные кадры с семейных торжеств, лучшие моменты из футбольной карьеры Бэкхема. Также создатели шоу уделят внимание его бизнесу и благотворительной деятельности, показаны его самые необычные наряды и прически. «В семье Дэвида — все большие архиваторы; они с гордостью документируют его карьеру с детства и на протяжении многих лет хранят все вырезки из старых местных газет, школьные записи и командные фотографии», — рассказал источник издания. Он подчеркнул, что шоу станет «переворотом для Netflix», поскольку оно покажет «совершенно другую сторону» Бэкхема, которую публика очень редко видит.

Проект будет создаваться совместно с продюсерской компанией футболиста «99», сейчас идут поиски главного режиссера. Ожидается, что шоу будет выпущено не раньше 2022 года.

Ранее компания Netflix назвала самый популярный на платформе новый сериал 2020 года, им стал проект «Сестра Рэтчед». Согласно заявлению, за первые 28 дней 48 миллионов пользователей «записались на прием к «Сестре Рэтчед». Это сделало его самым просматриваемым стартовым сезоном текущего года на платформе.