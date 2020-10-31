Россиян предупредили о пропадающем после болезни и вакцинации иммунитете

Гуморальный иммунитет у переболевших COVID-19 может пропасть через 3-5 месяцев. Об этом «Известия» предупредил руководитель клинического исследования, главный исследователь Центральной клинической больницы Никита Ломакин.

Он напомнил, что гумморальный (антительный) иммунитет очень нестойкий, в связи с чем через определенный период появляется высокий риск повторного заражения. Основная функция антительного иммунитета — защита от внедрения, размножения и распространения в организме бактерий и вирусов. Во время заболевания формируется также еще и клеточный иммунитет, в котором антитела не участвуют.

Ломакин предположил, что эффективность вакцины со временем будет снижаться, однако перед разработчиками препарата не стояла задача обеспечить пациента пожизненным иммунитетом. «Не надо забывать, что от вируса гриппа мы прививаемся каждый год, поэтому ничего особенного в этом нет», — подытожил он.

Ранее директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что снижение уровня антител через 2-3 месяца после вакцинации от COVID-19 — нормальное явление. По его словам, клеточный иммунитет, сформированный вакциной, даст повторный синтез антител к коронавирусу. После вакцинации остаются клетки памяти, которые вырабатывают иммунный ответ на вирус.

За последние сутки коронавирусом заразилось рекордное число россиян — 18 283. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 1 599 976 человек в 85 регионах страны. Из них 1 200 560 — выздоровели, еще 27 656 пациентов с коронавирусом умерли.