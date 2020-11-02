Представители каждой четвертой страны мира примут участие в AI Journey 2020

Представители 58 стран подтвердили свое участие в Международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence (AI) Journey, которая пройдёт в онлайн-формате 3-5 декабря. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам первого заместителя председателя правления Сбер банка Александра Ведяхина, в этом году конференция перекрыла рекорд AI Journey 2019 по числу заявок от зарубежных участников. «На данный момент в мероприятии планируют участвовать специалисты из каждой четвертой страны мира. Мы ожидаем большое количество коллег из Индии: в прошлом году эксперты из этой страны не участвовали, а сейчас по числу регистраций она на первом месте среди зарубежных государств», — отметил он. Ведяхин считает, что это заметно усилит конференцию, так как индийские DS&AI-специалисты высоко котируются на международном рынке.

AI Journey проводится Сбер банком совместно с ведущими российскими и зарубежными компаниями. В 2019 году конференция проходила в оффлайн-формате и привлекла более 150 спикеров. В этом году ожидаются выступления около 200 ведущих российских и международных специалистов. Свое участие уже подтвердили директор лаборатории нейроморфных вычислений Intel Майк Дэвис, директор по исследованиям Facebook AI Research Лоренс ван дер Маатен, содиректор Института исследований искусственного интеллекта Далле Молле в Манно Юрген Шмидхубер.

В рамках конференции пройдет онлайн-соревнование по технологиям AI, онлайн-конференция AI Journey Junior для учащихся средних и старших классов школы, интересующихся технологиями искусственного интеллекта и анализа данных, и трехдневная онлайн-конференция, посвященная разработкам в области машинного обучения, компьютерного зрения, обработки естественного языка, нейроморфных и гетерогенных вычислений и многим другим темам.

Победители соревнования разделят призовой фонд в размере 6,8 миллиона рублей.