Австрия поборется с Польшей в суде за «Северный поток-2»

Австрийская компания OMV объявила о намерении побороться в суде с польским антимонопольным регулятором UOKiK, который потребовал от нее разорвать контракт на финансирование проекта газопровода «Северный поток-2», сообщает РИА Новости.

Как указал представитель компании, OMV в апелляции укажет, что решение UOKiK не имеет под собой никаких оснований. В какие сроки будет подана жалоба, в пресс-службе не уточнили.

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Регулятор огласил свой вердикт в начале октября. Российский «Газпром» был оштрафован на 7,6 миллиарда долларов, а его европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — на 61 миллион долларов в общей сложности. При этом от них требовалось в течение месяца отказаться от сотрудничества по проекту.

«Газпром» тоже обжалует решение. В Еврокомиссии отметили, что сумма штрафа выглядит чрезмерной. Исполнительный вице-президент ЕК Маргарет Вестагер указала, что такие суммы могли фигурировать только в прошлом.

Эксперты не исключают, что процесс затянется на долгие годы. Так, в Bloomberg считают, что речь идет о пяти годах, при этом дело, скорее всего, не будут рассматривать в европейских судах. Что касается польских инстанций, то они по-прежнему сильно зависят от политики. Так, дело о сговоре в области межбанковской комиссии от 2006 года рассматривают в Польше до сих пор.