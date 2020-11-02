Советник Трампа извинился за интервью российскому СМИ

Cоветник президента США Дональда Трампа по борьбе с коронавирусом Скотт Атлас извинился за то, что дал интервью российскому телеканалу RT. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам Атласа, он не знал, что RT в США зарегистрирован как иностранный агент. «Я сожалею о том, что дал интервью, и приношу свои извинения за то, что позволил использовать себя», — отметил он.

Атлас подчеркнул, что в первую очередь он приносит извинения тем, кто занимается национальной безопасностью и «усердно работает над тем, чтобы защитить» Соединенные Штаты.

В ноябре 2017 года комитет по вооруженным силам сената США предложил запретить трансляцию части российского контента в американских телесетях. 13 ноября главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что RT America зарегистрировался в США в качестве иноагента.

После этого в России был принят закон, приравнивавший СМИ к иностранному агенту в том случае, если оно получает финансирование из-за рубежа. В отношении СМИ-иноагентов начали действовать ограничения и обязанности, предусмотренные для работы некоммерческих организаций (НКО). С февраля 2020 года в России вступил в силу закон, согласно которому иноагентами могут быть признаны и физические лица, распространяющие сообщения в СМИ-иноагентах или участвующие в их создании.