Особняк миллионера-педофила в США решили снести

Особняк на набережной Палм-Бич (штат Флорида, США), который раньше принадлежал миллионеру-педофилу Джеффри Эпштейну, выкупил местный застройщик. Он решил снести здание и построить на его месте новый дом. «Палм-Бич будет очень рад, что особняк исчез», — заявил девелопер. Об этом пишет New York Post.

Недвижимость вышла на рынок в июле 2020 года почти за 22 миллиона долларов (1,8 миллиарда рублей). Новым собственником стал застройщик Тодд Майкл Глейзер. Сообщается, что он приобрел дом со скидкой — примерно за 18 миллионов долларов (1,4 миллиарда рублей). Сделку закроют в декабре текущего года.

Поместье, где, как считается, Эпштейн и совершал сексуальное насилие, включает главный дом с шестью спальнями, дом для персонала с тремя спальнями и небольшую постройку рядом с бассейном. Летом на воротах при въезде на территорию неизвестные оставили послание «Ушел, но не прощен», написанное кроваво-красной краской.

Считается, что в этот дом Эпштейн заманивал молодых девушек и девочек. Он предлагал им работу, а затем подвергал насилию. Впоследствии миллионера обвинили в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Он был задержан в июле 2019 года. Спустя месяц Эпштейн покончил с собой в тюрьме, не дождавшись судебного процесса. Сообщается, что его таунхаус на Манхэттене (Нью-Йорк) до сих продается за 88 миллионов долларов (семь миллиардов рублей).

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