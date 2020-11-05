Российские спортсмены оценили идею присвоить Нурмагомедову звание Героя России

Российские спортсмены оценили идею присвоить звание Героя России российскому бойцу смешанного стиля (MMA) Хабибу Нурмагомедову. Против выступили боец ММА Александр Шлеменко, бывший российский боксер Константин Цзю и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Так, боец ММА Александр Шлеменко заявил в беседе с «Championat.com», что звание Героя России Нурмагомедову — «все-таки перебор».

«Для меня герой тот, кто жертвует собой ради одного или нескольких людей. Я так воспитан. Пожарные, люди на войне, которые спасают других. Может, здесь какая-то градация есть… Да, у Хабиба есть заслуги, которые никто не отрицает. Но это коммерческий вид спорта. Хабиб зарабатывал в нем деньги, поэтому, считаю, не очень подходит под это звание», — объяснил свое мнение Шлеменко.

Бывший российский боксер Константин Цзю также выступил против. «Герой России? За что? Заслуженный мастер спорта — это понятно, даже не обсуждается. А звание Героя России… Я не понимаю. Как бы я ни уважал Хабиба и все то, что он делает. Это несопоставимые вещи», — сказал он Sport24.

Согласен с мнением спортсменов оказался и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он заявил в беседе со «Спорт-Экспресс», что это мнение только одного депутата Госдумы, и надо посмотреть на реакцию других депутатов. «Но давайте не будем разбрасываться званиями. У нас есть звание Герой Труда. Если говорить, например, о звании Герой Труда — такая спортсменка, как Светлана Ромашина его, безусловно, достойна. Хабиб, безусловно, тоже хороший спортсмен», — отметил журналист.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов не должен быть удостоен звания Героя России.

4 ноября с предложением удостоить Нурмагомедова звания Героя России выступил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров. «Такие ребята, как Хабиб, являются достойным примером для подражания подрастающего поколения, ведь у каждого поколения должны быть свои кумиры!» — заявил он.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), удержав пояс чемпиона промоушена в легком весе. После поединка он объявил об уходе из спорта.