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Российские спортсмены оценили идею присвоить Нурмагомедову звание Героя России

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Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российские спортсмены оценили идею присвоить звание Героя России российскому бойцу смешанного стиля (MMA) Хабибу Нурмагомедову. Против выступили боец ММА Александр Шлеменко, бывший российский боксер Константин Цзю и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Так, боец ММА Александр Шлеменко заявил в беседе с «Championat.com», что звание Героя России Нурмагомедову — «все-таки перебор».

«Для меня герой тот, кто жертвует собой ради одного или нескольких людей. Я так воспитан. Пожарные, люди на войне, которые спасают других. Может, здесь какая-то градация есть… Да, у Хабиба есть заслуги, которые никто не отрицает. Но это коммерческий вид спорта. Хабиб зарабатывал в нем деньги, поэтому, считаю, не очень подходит под это звание», — объяснил свое мнение Шлеменко.

Бывший российский боксер Константин Цзю также выступил против. «Герой России? За что? Заслуженный мастер спорта — это понятно, даже не обсуждается. А звание Героя России… Я не понимаю. Как бы я ни уважал Хабиба и все то, что он делает. Это несопоставимые вещи», — сказал он Sport24.

Согласен с мнением спортсменов оказался и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он заявил в беседе со «Спорт-Экспресс», что это мнение только одного депутата Госдумы, и надо посмотреть на реакцию других депутатов. «Но давайте не будем разбрасываться званиями. У нас есть звание Герой Труда. Если говорить, например, о звании Герой Труда — такая спортсменка, как Светлана Ромашина его, безусловно, достойна. Хабиб, безусловно, тоже хороший спортсмен», — отметил журналист.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов не должен быть удостоен звания Героя России.

4 ноября с предложением удостоить Нурмагомедова звания Героя России выступил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров. «Такие ребята, как Хабиб, являются достойным примером для подражания подрастающего поколения, ведь у каждого поколения должны быть свои кумиры!» — заявил он.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), удержав пояс чемпиона промоушена в легком весе. После поединка он объявил об уходе из спорта.

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«Давайте не будем разбрасываться званиями». Дмитрий Губерниев — о предложении представить Хабиба Нурмагомедова к награде Героя России
Цзю: «Как бы я ни уважал Хабиба, но звание Героя России? За что?»
Шлеменко: звание Героя РФ Хабибу — перебор Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/boxing/news-4180645-shlemenko-zvanie-geroja-rf-habibu---perebor.html?utm_source=copypaste
Роднина выступила против присвоения Нурмагомедову звания Героя России
В Госдуме предложили присвоить Нурмагомедову звание Героя России
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