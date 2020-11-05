Боец MMA нокаутировал соперника и выиграл контракт с UFC

Новозеландский боец смешанного стиля (MMA) Карлос Улберг нокаутировал бразильца Бруно Оливейру в рамках Dana White's Contender Series (DWCS) и выиграл контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Видео опубликовано в Twitter-аккаунте UFC.

Улберг нанес решающий удар на третьей минуте первого раунда, попав в челюсть бразильца. 29-летний новозеландец добился третьей победы в карьере. Успешное выступление бойца на DWCS впечатлило главу UFC Дэйну Уайта, который заявил, что Улберг будет драться под эгидой промоушена.

Улберг тренируется вместе с действующим чемпионом UFC в среднем весе Исраэлом Адесаньей. Также на его счету три победы в поединках по правилам кикбоксинга.