Жители российского города отстояли дом убитого горем отца

Жители Самары отстояли дом купца Кожевникова, который был убит горем из-за смерти дочери и, по местной легенде, установил на фасаде часы со стрелками, указывающими время гибели девушки. Местные чиновники признали здание аварийным и подлежащим сносу, однако вскоре мэр города Елена Лапушкина сообщила в своем Instagram, что объект сохранят и обсудят его дальнейшую судьбу со специалистами.
В тексте публикации Лапушкина оценила действия россиян по спасению памятника и пообещала сохранить его. «Дом купца Кожевникова или дом с часами, судьбой которого обеспокоены жители города. Историческое здание в центре Самары. Хочу успокоить всех: в плане на снос в 2020 году его нет. Дальнейшую судьбу этого здания будем решать совместно с историками, экспертами и общественностью. Будем встречаться, обсуждать, чтобы найти пути решения, которые устроят всех. Когда люди так любят свой город, это всегда отзывается в душе!» — написала глава города.
Заявление Лапушкиной пользователи соцсети обсудили в комментариях под постом. Некоторые из них похвалили идею и поблагодарили мэра за такое решение. Однако были и те, кто обратили внимание на фразу про 2020 год и предположили, что спустя время здание все равно снесут. Другие пользователи заявили, что в этой ситуации самым верным решением будет «привести дом в порядок».
Дом купца Кожевникова находится на улице Коммунистической. По словам местного краеведа Игоря Махтева, с этим объектом связана местная легенда о дочери купца, которая умерла от чахотки в возрасте 18 лет. Тогда ее отец повесил на внешнюю сторону дома часы, стрелки которых показывали время смерти девушки, а рядом выгравировал свои инициалы. После объявления о возможном сносе дома активисты решили спасти архитектурный памятник. Они предлагали собрать на его восстановление средства или хотя бы отреставрировать уникальный фасад и сделать его частью музея.