Глава Пентагона решил уволиться

Глава министерства обороны США Марк Эспер собрался уйти в отставку по собственному желанию. Он подготовил соответствующее прошение, сообщает NBC News со ссылкой на три источника в Пентагоне. Окончательное решение об увольнении главы оборонного ведомства примет президент США Дональд Трамп.

Уточняется, что главы министерств часто подают заявления об отставке без указания даты во время периода выборов. Как правило, глава государства принимает решение после оглашения окончательных результатов голосования. Однако в случае Эспера ситуация действительно может закончиться отставкой, предупредили собеседники телеканала.

В конце октября стало известно, что Трамп планирует уволить глав Федерального бюро расследований (ФБР), Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Пентагона после выборов в случае своего переизбрания.

В июне американский лидер был в шаге от того, чтобы уволить Эспера. Причиной гнева американского лидера стало нежелание Эспера использовать военную силу для подавления протестов. Трамп консультировался с несколькими советниками, чтобы принять решение об увольнении главы Пентагона, но им удалось отговорить главу государства. Глава Пентагона якобы сам попросил президента не увольнять его до выборов.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Трамп и демократ Джо Байден. В день всеобщих выборов в США, 3 ноября, также выбирали вице-президента. Кроме того, избираются 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти.