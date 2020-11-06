Трамп заявил о преимуществе над Байденом по «законным голосам»

Президент США Дональд Трамп заявил о преимуществе над соперником, кандидатом от демократов Джо Байденом по «законным голосам». Уверенность в своей победе он выразил в ходе своего выступления в Белом доме, трансляцию которого вел USA Today в YouTube.

Он подчеркнул, что пристально наблюдает за подсчетом бюллетеней, обратив внимание на «поздно поступившие голоса». «Я об этом [голосовании по почте] говорил на протяжении многих месяцев со всеми вами. И я решительно утверждал, что отправляемые бюллетени окажутся катастрофой», — добавил американский лидер. По его словам, этот вид голосования превратился в крупномасштубную проблему, и становится хуже с каждым днем.

Ранее Трамп заявил, что одержал победу на выборах «с исторически рекордными цифрами». По мнению главы государства, демократы фальсифицируют выборы и крадут его победу с помощью коррупции.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Трамп и демократ Джо Байден. Во многих штатах разница между претендентами на пост президента составляет десятые доли процента. Трамп заявлял, что подозревает противника в подтасовке голосов, и потребовал остановить их подсчет в одном из штатов. Оба кандидата создали специальные фонды по борьбе за чистоту выборной процедуры.