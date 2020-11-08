Умерла прожившая 16 лет в соборе Святой Софии кошка

В турецком Стамбуле умерла знаменитая кошка по кличке Гли, прожившая 16 лет в соборе Святой Софии. Об этом сообщается на странице животного в социальной сети Instagram.

«Я родилась в Айя-Софии, в самом сердце мира. Я просто попрощалась с этой жизнью, где встретила миллионы людей, которые пришли в Сердце Мира с любовью и стали зеркалом света любви. Спасибо всем, у кого в сердце есть отпечатки моих лап», — говорится в сообщении, написанном от имени Гли.

«Расстроен в связи со смертью Гли. Она с 24 сентября находилась на лечении в частной клинике в Левенте, но умерла от старости. Мы никогда не забудем тебя, Гли», — написал губернатор Стамбула Али Ерликая на своей странице в Twitter, опубликовав фотографию животного.

Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын выразил свои соболезнование в связи с этим печальным известием.

Как рассказывали смотрители кошки, Гли родилась в соборе и всегда жила там, пишет ТАСС. В сентябре ей выделили отдельную комнату, поскольку кошке становилось хуже из-за повышенного к ней внимания посетителей. Но вскоре после этого ее пришлось отвезти в ветеринарную клинику для присмотра врачей.

29 октября трагически погиб самый популярный кот соцсети TikTok Симбочка. Его сбил автомобиль. На его аккаунте регулярно публиковались юмористические видео. На канал подписаны более 3,5 миллиона человек.