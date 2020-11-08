Появилось видео главного боя турнира UFC в Лас-Вегасе

В сети появилось видео главного поединка турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе, в котором столкнулись бразильцы Гловер Тейшера и Тиагу Сантос. Ролик предоставлен правообладателем.

Тейшера добился досрочной победы в третьем раунде. Ему удалось взять спину Сантоса и провести удушающий прием, вынудив соперника сдаться.

Также в рамках турнира выступил и белорусский боец смешанного стиля (MMA) Андрей Орловский. Он одержал победу судейским решением над канадцем Таннером Босером.

41-летний Тейшера добился 32-й победы в карьере при семи поражениях.