Инфекционист оценил западную вакцину от коронавируса

Результаты испытаний вакцины от американской компании Pfizer и ее партнера BioNTech вселяют надежду. Однако длительность эффекта от препарата пока неизвестна, как неизвестны и окончательные данные исследований. Об этом в интервью РИА Новости рассказал французский инфекционист Института Пастера Лилля Даниэль Камю.

«Это важная новость, которая вселяет надежду, потому что у них получилось выработать защиту в 90 процентов. Это очень значительный результат. Но они пока не опубликовали результаты, поэтому ряд данных еще неизвестны», — отметил эксперт, оценивая разработку ученых. Он также добавил, что в этом исследовании использовались новые технологии, однако пока неизвестно, какие именно.

Камю также выделил один минус западной вакцины — необходимость вводить вторую часть инъекции через три недели после первой. По мнению специалиста, в таком случае придется останавливать вакцинацию, чтобы провести повторную прививку. «Желательно иметь вакцину, которая будет эффективна после первой инъекции», — подчеркнул он.

Ранее в компании Pfizer сообщили об успешном проведении третьей фазы клинических испытаний. По словам ученых, препарат показал 90-процентную эффективность в защите от COVID-19.