Россиянка пожаловалась на убивающую кур и кроликов «чупакабру»

Жительница деревни Малая Венья Завьяловского района Удмуртии пожаловалась главе региона Александру Бречалову на «чупакабру», убивающую их кур и кроликов. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе прямого эфира в социальных сетях Бречалов зачитал обращение россиянки. «Хочу предупредить всех жителей Удмуртии, что появилась чупакабра. В деревне Малая Венья за одну неделю была уничтожена вся домашняя птица и кролики в нескольких домах. Наши были закрыты в загоне, наутро также погибли, как и у соседей», — говорится в послании местной жительницы. Женщина попросила главу региона серьезно отнестись к проблеме.

«Я так и не понял, кто такая чупакабра, но по сути очень просили, вот и сообщаю», — сказал Бречалов и попросил главу Завьяловского района разобраться в ситуации.

В июне жители деревни Кузеево Буздякского района Башкортостана поймали агрессивное кровожадное животное с красными глазами и клыками и сочли его купакаброй. Аналогичное нападение произошло в сентябре 2019 года в Благовещенске. Тогда неизвестный зверь растерзал несколько кроликов и куриц.

Чупакабра (исп. chupacabras от chupar — «сосать», и cabra — «коза», «козий вампир») — персонаж городской легенды, берущей начало в 1950-х годах, когда в Пуэрто-Рико обнаружили нескольких мертвых коз, у которых якобы была высосана кровь. Исследователи считают это существо вымышленным и отрицают его существование.