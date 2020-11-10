В Грузии испугались российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Вице-спикер парламента Грузии правящей партии «Грузинская мечта» Каха Кучава испугался появления российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Мы хорошо знаем, что Россия и российские миротворцы, к сожалению, далеки от любого установления мира. Они будут пытаться проводить собственные интересы», — заявил он.

Кучава понадеялся, что Азербайджан и Армения смогут защитить свои интересы «против общего врага, который хочет увеличить свое влияние в регионе за счет так называемых миротворческих сил».

В ночь на 10 ноября президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны конфликта останавливаются на занятых позициях. Вместе с тем в регионе появятся российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

Кроме того, предполагается, что Азербайджану будут возвращены Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе.