Олимпийский чемпион из России рассказал о геях в фигурном катании

Двукратный олимпийский чемпион российский фигурист Максим Траньков рассказал о представителях нетрадиционной ориентации в его виде спорта. Интервью с ним опубликовано в YouTube-канале журналиста Василия Конова.

37-летний Траньков признался, что среди зарубежных спортсменов есть немало геев. При этом он подчеркнул, что не знает ни об одном представителе нетрадиционной ориентации среди российских фигуристов. Траньков добавил, что не видит смысла в каминг-ауте геев. Спортсмен пояснил, что это не связано с его предвзятым отношением к этим людям.

«Геи не сделали мне ничего плохого, только хорошее. Вот у меня шафером на свадьбе был Стефан Ламбьель, нам с Таней (Татьяна Волосожар — супруга Транькова, прим. «Ленты.ру») кольца приносил», — пояснил Траньков.

Траньков — двукратный олимпийский чемпион Игр в Сочи 2014 года. В настоящее время он тренер по фигурному катанию.