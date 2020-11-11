Вице-губернатор в США выделил миллион за рассказы о фальсификациях на выборах

Вице-губернатор американского штата Техас Дэн Патрик заявил, что готов выделить до миллиона долларов со своего избирательного счета, чтобы поощрять людей рассказывать о «фальсификациях на выборах в любой точке страны». Об этом сообщает CBS News.

«Любому, кто предоставит информацию, которая приведет к аресту и приговору за мошенничество со списком избирателей, будет выплачено минимум 25 тысяч долларов», — сказал Патрик, состоящий в Республиканской партии. Он считает, что таким образом он поддерживает усилия президента Дональда Трампа, что важно для сохранения демократии в США и восстановления веры в будущие выборы.

Отмечается, что на инициативу Патрика отреагировал его коллега Джон Феттерман из Пенсильвании. «У меня есть приятель в Форти-Форт, штат Пенсильвания, который пытался заставить свою мертвую маму проголосовать за Трампа», — написал местный управленец, попросив вознаграждение в виде подарочных карт.

Ранее генеральный прокурор США Уильям Барр постановил расследовать сообщения о фальсификации выборов. Штаты должны уладить все процедуры, в том числе пересчет голосов и судебные споры по поводу результатов, до 8 декабря. Члены коллегии выборщиков будут подводить итоги во время заседания 14 декабря.

Демократ Джо Байден провозгласил себя избранным президентом США 7 ноября — по разным подсчетам, он набрал от 273 до 290 голосов выборщиков при необходимых 270. Трамп в ответ заметил, что его соперник поторопился назвать себя новым президентом.

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