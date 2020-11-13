Бывший футболист «Рубина» получил 12 лет тюрьмы

Вахитовский районный суд Казани вынес приговор бывшему защитнику казанского «Рубина» Сергею Харламову, который стал фигурантом дела об организации финансовой пирамиды. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Бывшего спортсмена признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210 («Организация преступного сообщества») и частью 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Он получил 12 лет тюрьмы и будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

При этом один день нахождения Харламова под домашним арестом с 16 июля 2015 года по 20 февраля 2016-го зачтется как один день пребывания в колонии. Один день содержания под стражей до 13 ноября 2020-го засчитают за 1,5 дня отбывания наказания.

Кроме Харламова, фигурантами дела стали еще шесть человек. Они получили сроки от 9,5 года в колонии общего режима до 13,5 года строгого режима.

Деятельность пирамиды КПК «Рост» распространялась на 23 региона России. Организация насчитывала 40 филиалов. По версии следствия, в общей сложности злоумышленники похитили более 1,4 миллиарда рублей, из которых более 43 миллионов рублей были легализованы.

Харламов защищал цвета «Рубина» с 1990 по 1993 и с 1997 по 2004 год. Также он играл в нижнекамском «Нефтехимике».