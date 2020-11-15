Боксер устал получать удары и ушел из спорта в 28 лет

Британский боксер-профессионал Дэвид Аллен принял решение покинуть спорт в 28 лет. Он опубликовал заявление в Instagram.

Аллен признался, что больше не выйдет на ринг. Свой последний поединок он провел в возрасте 27 лет. «Несколько дней назад я решил, что больше не буду выступать», — написал он. Аллен признался, что бокс многое ему дал, но он «устал получать удары».

«Все, что мне сейчас нужно — спокойная жизнь со своей женой и детьми. Жить счастливо и толстеть!» — написал он.

Аллен известен в Великобритании как «народный чемпион». Боксер регулярно соглашался на поединки со статусными соперниками. В частности, летом 2019-го он проиграл Дэвиду Прайсу за титул континентального чемпиона в тяжелом весе по версии Всемирного боксерской ассоциации (WBA).

На счету Аллена 15 побед при пяти поражениях. Также два поединка с его участием завершились вничью.