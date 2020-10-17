Боксер убил свою девушку и «забыл» об этом на суде

Турецкий боксер Селим Ахмет Кемалоглу убил свою девушку и в ходе суда заявил, что забыл о том, что совершил преступление. Об этом сообщает Yahoo! Sports.

Профессионального боксера обвинили в том, что он избил девушку, а потом зарезал ее ножом. Кемалоглу попытался убедить судью, что не может нести полную ответственность за содеянное, так как является ограниченно вменяемым.

«Я не помню того, как это случилось», — заявил спортсмен в ходе заседания.

По версии обвинения, Кемалоглу зарезал свою девушку — 25-летнюю Зейнеп Сенпинар, — во время самоизоляции еще в мае. Родственники жертвы также заявили, что боксер и ранее избивал ее.

В сентябре стало известно, что боксера Даниэля Гонсалеса убили на семейном пикнике. Спортсмену было 22 года.