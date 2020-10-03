Боксера Ковалева приговорили к тюремному сроку в США

Российского боксера Сергея Ковалева приговорили к тюремному сроку в США по делу о нападении на американку Джейми Фронтц. Об этом сообщает TMZ.

По информации издания, 37-летний спортсмен получил три года тюрьмы условно. Он заключил сделку с прокуратурой, признал свою вину за участие в драке и оскорбления потерпевшей. Кроме того, Ковалев должен будет пройти курс управления гневом и заплатить 220 долларов в качестве компенсации судебных издержек. Отмечается, что гражданский иск Фронтц против Ковалева еще в силе.

В феврале прошлого года Фронтц обвинила боксера в нападении и подала на него в суд. Ковалев согласился выплатить американке 650 тысяч долларов. Однако в январе 2020-го потерпевшая заявила о том, что получила только 250 тысяч долларов.

Ковалев на профессиональном ринге одержал 34 победы, потерпел четыре поражения, еще один поединок с его участием завершился вничью. В последнем бою он проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу и не сумел защитить пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации.